Ёж пробежал 2 3/4 км. Сколько это метров?
Математика
Ёж пробежал 2 3/4 км. Сколько это метров?
Ответ(ы):
Гость:
2750метров//2750метров//2750метров
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