Имеются две отливки стали двух сортов, одна из которых содержит 5%, а другая - 10% ни??еля. Сплавив их вместе, получили отливку, содержащую 8% никеля. Найдите массу каждой отливки до переплавки, если известно, что вторая отлив...

Алгебра

Имеются две отливки стали двух сортов, одна из которых содержит 5%, а другая - 10% ни??еля. Сплавив их вместе, получили отливку, содержащую 8% никеля. Найдите массу каждой отливки до переплавки, если известно, что вторая отливка содержала никеля на 4 т больше, чем первая.

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