Имеются две отливки стали двух сортов, одна из которых содержит 5%, а другая - 10% ни??еля. Сплавив их вместе, получили отливку, содержащую 8% никеля. Найдите массу каждой отливки до переплавки, если известно, что вторая отлив...

Алгебра
Имеются две отливки стали двух сортов, одна из которых содержит 5%, а другая - 10% ни??еля. Сплавив их вместе, получили отливку, содержащую 8% никеля. Найдите массу каждой отливки до переплавки, если известно, что вторая отливка содержала никеля на 4 т больше, чем первая.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить, пожалуйста. Найти f ' (x) Решить f ' (x) = 0; f ' (x) > 0 1. f (x) = x² - 5x + 10 2. f (x) = (x-4) / (x+2) 3. f (x) =...
Ответить
Биология
чому організм успадковує ознаки обох батьків ?
Ответить
Химия
ДУЖЕ ПОТРІБНО БУДЬ ЛАСКА Скласти повне і скорочене йонне рівняння Na3PO4+AgNO3
Ответить
Химия
Какие соединения относятся к классу оксидов, гидроксидов, кислот и солей?
Ответить
Информатика
Visul Basic 6.0 Дано два числа, определить большее из них. Помогите!!!
Ответить