Visul Basic 6.0 Дано два числа, определить большее из них. Помогите!!!

Информатика
Visul Basic 6.0 Дано два числа, определить большее из них. Помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Private Sub Command1_Click() a = Val(Text1) b = Val(Text2) If a > b Then Max = a Else Max = b Text3 = Max End Sub

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