Visul Basic 6.0 Дано два числа, определить большее из них. Помогите!!!
Информатика
Visul Basic 6.0 Дано два числа, определить большее из них. Помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
Private Sub Command1_Click() a = Val(Text1) b = Val(Text2) If a > b Then Max = a Else Max = b Text3 = Max End Sub
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