Какие области входили в Спартанскую державу и какой её главный город?
История
Какие области входили в Спартанскую державу и какой её главный город?
Ответ(ы):
Гость:
Главный город области Лакония
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