В 6часов утра полевая гвоздика раскрыла свои цветки, мак на 1 час раньше, а ночная ф??алка через 16 часов после мака. К которому же часу " просыпается " ночная фиалка ?
Математика
В 6часов утра полевая гвоздика раскрыла свои цветки, мак на 1 час раньше, а ночная ф??алка через 16 часов после мака. К которому же часу " просыпается " ночная фиалка ?
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