В 6часов утра полевая гвоздика раскрыла свои цветки, мак на 1 час раньше, а ночная ф??алка через 16 часов после мака. К которому же часу " просыпается " ночная фиалка ?

Математика

В 6часов утра полевая гвоздика раскрыла свои цветки, мак на 1 час раньше, а ночная ф??алка через 16 часов после мака. К которому же часу " просыпается " ночная фиалка ?

Автор: Гость