Несколько примеров как вредить человек природе

Гость: Гость:

Я бы назвал человека паразитом, потому что он питается за счет планеты и вредит ей. Ну а теперь давайте сами примеры: Вырубка лесов. Вырубается огромное количество лесов, но не восстанавливают. В некоторых странах есть правило: "Вырубил одно дерево - посади 2". Из-за вырубки умирают животные, причем не только количество, а целыми видами. Исчезают редкие виды растений. Нельзя не вспомнить и про нашу промышленность. Мы построили уйму заводов и фабрик для своего комфортного проживания, а о природе не задумывались (да и чего греха таить и щас это мало кого волнует). Появление озоновых дыр и как следствие изменение климата на Земле. Хочется еще сказать и про катастрофы, которые случились из-за человека. Мало кто задумывается, что при крушении нефтеперерабатывающей башни где-нибудь в океане мы не только потеряем деньги, но и наносим серьезный ущерб экологии. Ну и напоследок охота/браконьерство в огромных масштабах. Если убивается животных меньше, чем рождается, то это не препятствует жизни вида, но человеку всегда мало. Уже много видов исчезли с лица земли как раз по этой причине, а еще больше видов в опасности. За примерами далеко ходить не надо: те же самые уссурийские тигры их осталось пара десятков, а раньше были сотни или морская корова, которая полностью истреблена человеком