Решить номер 476 ! СРОЧНО ПОСТАВИЛ 15 БАЛОВ !!
Геометрия
Решить номер 476 ! СРОЧНО ПОСТАВИЛ 15 БАЛОВ !!
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник CAD равнобедренный, значит СD=8 P=8+8+9=25
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