На рисунку зображено рівнобедрену трапецію АВСD, у якій АD = 8 см, ВС = 4 см, АС = 10 см. Установіть відповідність між проекцією відрізка на пряму та її довжиною. Чему равна проекція відрізка AD на пряму AC(это диагональ)

Геометрия

На рисунку зображено рівнобедрену трапецію АВСD, у якій АD = 8 см, ВС = 4 см, АС = 10 см. Установіть відповідність між проекцією відрізка на пряму та її довжиною. Чему равна проекція відрізка AD на пряму AC(это диагональ)

Автор: Гость