Масса осадка, образовавшегося при сливании раствора, содержащего 52г хлорида бари??, и избытка раствора сульфата натрия, равна____г

Химия
Масса осадка, образовавшегося при сливании раствора, содержащего 52г хлорида бари??, и избытка раствора сульфата натрия, равна____г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В 6часов утра полевая гвоздика раскрыла свои цветки, мак на 1 час раньше, а ночная ф??алка через 16 часов после мака. К которому же часу " просыпае...
Ответить
Геометрия
На рисунку зображено рівнобедрену трапецію АВСD, у якій АD = 8 см, ВС = 4 см, АС = 10 см. Установіть відповідність між проекцією відрізка на ...
Ответить
Математика
Cведите к тригонометрических функций угла a
Ответить
Обществознание
Несколько примеров как вредить человек природе
Ответить
Геометрия
Решить номер 476 ! СРОЧНО ПОСТАВИЛ 15 БАЛОВ !!
Ответить