Помогите пожлуста решить систему по правилу Крамера 2х-7х+х=38 9х-5х-2х=-45 х-х-9х=-6
Алгебра
Помогите пожлуста решить систему по правилу Крамера 2х-7х+х=38 9х-5х-2х=-45 х-х-9х=-6
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