Отзыв на фильм "Они сражались за родину"

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Классический фильм о Великой отечественной войне с великолепным актерским составом и талантливым оператором.Лето 1942 года. Советские войска пытаются сдержать наступление немцев под Сталинградом. Рядовые солдаты, медсестры, колхозники измучены войной. Армия несет колоссальные потери. Отряд переходит с одного рубежа на другой. Нежные бытовые зарисовки прерываются грязью и жестокостью боевых столкновений...«Они сражались за Родину» — второй фильм Сергея Бондарчука по произведению Шолохова. Шолоховский стиль заметен в рассредоточенности сюжета и тяге к бытоописанию: это по сути эпическая картина о жизни людей во время войны, снятая достаточно жестко, и достаточно заботливо одновременно. Оператор Вадим Юсов, до этого работавший над «Андреем Рублевым» и «Солярисом» Андрея Тарковского смог передать холод и боль войны в цветах — необычное для решение для эпохи, склонявшейся к черно-белому видению боевых действий. Сам Бондарчук, Юрий Никулин, Нонна Мордюкова, Василий Шукшин исполняют одни из самых запоминающихся своих ролей. Для Василия Шукшина роль Лопахина стала последней — актер скончался во время съемок. Трагизм в фильме в нужной пропорции разбавлен спокойными пейзажными зарисовками, и остроумными, иногда ироничными повседневными диалогами, за счет чего картина выглядит объемной. Грустный, настоящий фильм о войне, один из тех, которые несмотря на ужас происходящего оставляют зрителей с добрым чувством.