Помогите пожалуйста ответить на вопросы по физике 7кл.Почему горящий керосин нельзя тушить водой.? 2вопрос Какую силу надо приложить чтобы поднять под водой камень массой 30 кг.объём которого равен 0,012 м3?(плотность воды сост...
Физика
Помогите пожалуйста ответить на вопросы по физике 7кл.Почему горящий керосин нельзя тушить водой.? 2вопрос Какую силу надо приложить чтобы поднять под водой камень массой 30 кг.объём которого равен 0,012 м3?(плотность воды составляет 1000кг/м3).3 вопрос .Зачем для проезда по болотистым местам делают настил из хвороста,брёвен или досок?
Ответ(ы):
Гость:
Знаю что Вода будет опускаться вниз и не закроет доступ воздуха (необходимого для горения) к керосину. это первое
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