За 100 лет сколько секунд проходит?

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За 100 лет сколько секунд проходит?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 год = 365 дней; 1 день = 24 часа; 1 час = 3600с 100 лет = 3 153 600 000с
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