Какие соединения относятся к классу оксидов, гидроксидов, кислот и солей?

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Оксиды – это соединения элементов с кислородом. Соединения, содержащие в своем составе гидроксогруппы, называют гидроксидами. Кислоты состоят из водорода, способного замещаться металлом, и кислотного остатка. Продукты замещения водорода в кислоте на металл или гидроксогрупп в основании на кислотный остаток представляют собою соли.