ЕЖОНОК И МЕДВЕЖОНОК Однажды ЕЖОНОК шепнул МЕДВЕЖОНОКУ: «ДРУЖОК, одолжи мне свою ОДЕЖОНКУ. А я одолжу тебе эти иголки - Их очень боятся ужасные волки!» А мишка сказал, поглядев на ежонка: «Уж очень колюча твоя одежонка! А...

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ЕЖОНОК И МЕДВЕЖОНОК Однажды ЕЖОНОК шепнул МЕДВЕЖОНОКУ: «ДРУЖОК, одолжи мне свою ОДЕЖОНКУ. А я одолжу тебе эти иголки - Их очень боятся ужасные волки!» А мишка сказал, поглядев на ежонка: «Уж очень колюча твоя одежонка! А что до волков, уважаемый ёжик, Я справлюсь с волками без колких ОДЁЖЕК!» В выделенных словах поставь ударение.Над личными местоимениями укажи лицо,число и падеж. Подчеркни жёлтым карандашом разные формы одного глагола. Над ними укажи, в какой форме они стоят в тексте.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лень писать пока другой поможеттт ЕЖОНОК И МЕДВЕЖОНОК Однажды ЕЖОНОК шепнул МЕДВЕЖОНОКУ: «ДРУЖОК, одолжи мне свою ОДЕЖОНКУ. А я одолжу тебе эти иголки - Их очень боятся ужасные волки!» А мишка сказал, поглядев на ежонка: «Уж очень колюча твоя одежонка! А что до волков, уважаемый ёжик, Я справлюсь с волками без колких ОДЁЖЕК!» В выделенных словах поставь ударение.Над личными местоимениями укажи лицо,число и падеж. Подчеркни жёлтым карандашом разные формы одного глагола. Над ними укажи, в какой форме они стоят в тексте. ЕЖОНОК И МЕДВЕЖОНОК Однажды ЕЖОНОК шепнул МЕДВЕЖОНОКУ: «ДРУЖОК, одолжи мне свою ОДЕЖОНКУ. А я одолжу тебе эти иголки - Их очень боятся ужасные волки!» А мишка сказал, поглядев на ежонка: «Уж очень колюча твоя одежонка! А что до волков, уважаемый ёжик, Я справлюсь с волками без колких ОДЁЖЕК!» В выделенных словах поставь ударение.Над личными местоимениями укажи лицо,число и падеж. Подчеркни жёлтым карандашом разные формы одного глагола. Над ними укажи, в какой форме они стоят в тексте. ЕЖОНОК И МЕДВЕЖОНОК Однажды ЕЖОНОК шепнул МЕДВЕЖОНОКУ: «ДРУЖОК, одолжи мне свою ОДЕЖОНКУ. А я одолжу тебе эти иголки - Их очень боятся ужасные волки!» А мишка сказал, поглядев на ежонка: «Уж очень колюча твоя одежонка! А что до волков, уважаемый ёжик, Я справлюсь с волками без колких ОДЁЖЕК!» В выделенных словах поставь ударение.Над личными местоимениями укажи лицо,число и падеж. Подчеркни жёлтым карандашом разные формыглагола. Над ними укажи, в какой форме они стоят в тексте.
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