F(x)=(2/3x)+3x^2. Помогите пожалуйста. Не пойму как решать(
Алгебра
F(x)=(2/3x)+3x^2. Помогите пожалуйста. Не пойму как решать(
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