F(x)=2x^2-5x найдите первообразную функции
Алгебра
F(x)=2x^2-5x найдите первообразную функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x) = 2x³/3 - 5x²/2 + C
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