Факторы показывающие влияние на среду обитания в городе
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Факторы показывающие влияние на среду обитания в городе
Ответ(ы) на вопрос:
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→ физические - недостаточная или избыточная влажность, освещенность, температура, радиоактивное излучение, механические воздействия;→ химические - соли, газы (гербициды, инсектициды, ксенобиотики, фунгициды, промышленные отходы и др.);→ биологические - поражение возбудителями болезней или вредителями, конкуренция е другими растениями, влияние животных, цветение, созревание плодов.
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