Факторы показывающие влияние на среду обитания в городе

Гость: Гость:

→ физические - недостаточная или избыточная влажность, освещенность, температура, радиоактивное излучение, механические воздействия;→ химические - соли, газы (гербициды, инсектициды, ксенобиотики, фунгициды, промышленные отходы и др.);→ биологические - поражение возбудителями болезней или вредителями, конкуренция е другими растениями, влияние животных, цветение, созревание плодов.