Факторы показывающие влияние на среду обитания в городе

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Факторы показывающие влияние на среду обитания в городе
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
→ физические - недостаточная или избыточная влажность, освещенность, температура, радиоактивное излучение, механические воздействия;→  химические - соли, газы (гербициды, инсектициды, ксенобиотики, фунгициды, промышленные отходы и др.);→  биологические - поражение возбудителями болезней или вредителями, конкуренция е другими растениями, влияние животных, цветение, созревание плодов.

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