Установи соответствие, определив падеж местоимений в словосочетаниях. СЛОВОСОЧЕ??АНИЯ ПАДЕЖИ 1) увидел тебя 2) восхищаюсь вами 3) подарить вам 4) был у меня а) именительный б) родительный в) дательный г) винительный д) творител...
Русский язык
Установи соответствие, определив падеж местоимений в словосочетаниях. СЛОВОСОЧЕ??АНИЯ ПАДЕЖИ 1) увидел тебя 2) восхищаюсь вами 3) подарить вам 4) был у меня а) именительный б) родительный в) дательный г) винительный д) творительный е) предложный
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1 - г 2 - д 3 - в 4 - б
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