Установи соответствие, определив падеж местоимений в словосочетаниях. СЛОВОСОЧЕ??АНИЯ ПАДЕЖИ 1) увидел тебя 2) восхищаюсь вами 3) подарить вам 4) был у меня а) именительный б) родительный в) дательный г) винительный д) творител...

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Установи соответствие, определив падеж местоимений в словосочетаниях. СЛОВОСОЧЕ??АНИЯ ПАДЕЖИ 1) увидел тебя 2) восхищаюсь вами 3) подарить вам 4) был у меня а) именительный б) родительный в) дательный г) винительный д) творительный е) предложный

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