Прямая АБ на ней отметилти точку О,как еще можно обозначить прямую АБ.запиши
Математика
Прямая АБ на ней отметилти точку О,как еще можно обозначить прямую АБ.запиши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч АО и луч ОБ .вот так
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