Прямая АБ на ней отметилти точку О,как еще можно обозначить прямую АБ.запиши

Математика
Прямая АБ на ней отметилти точку О,как еще можно обозначить прямую АБ.запиши
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луч АО и луч ОБ .вот так
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