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Fe-FeSO4-Fe(OH)2-FeCL2-Fe
Химия
Fe-FeSO4-Fe(OH)2-FeCL2-Fe
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) fe+h2so4(разб)=fecl2+fe 2)feso4+2naoh(разб)=fe(oh)2+ na2so4
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