Фермер может выращивать на своем поле 400 тонн картофеля ежегодно и продавать его по 5 рублей за килограмм или сдать этот участок в аренду за 50 тысяч рублей в месяц. Какой вариант он предпочтет, если затраты на выращивание, сб...

Экономика

Фермер может выращивать на своем поле 400 тонн картофеля ежегодно и продавать его по 5 рублей за килограмм или сдать этот участок в аренду за 50 тысяч рублей в месяц. Какой вариант он предпочтет, если затраты на выращивание, сбор и реализацию картофеля составляют 800 тысяч рублей в год? Помогите пожалуйста

Автор: Гость