Фермер может выращивать на своем поле 400 тонн картофеля ежегодно и продавать его по 5 рублей за килограмм или сдать этот участок в аренду за 50 тысяч рублей в месяц. Какой вариант он предпочтет, если затраты на выращивание, сб...
Экономика
Фермер может выращивать на своем поле 400 тонн картофеля ежегодно и продавать его по 5 рублей за килограмм или сдать этот участок в аренду за 50 тысяч рублей в месяц. Какой вариант он предпочтет, если затраты на выращивание, сбор и реализацию картофеля составляют 800 тысяч рублей в год? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 тонн это 400000 кг * 5р=2000000руб (это за продажу по 5 руб 1 кг) А если он сдаст за 600 тыс руб на 12 месяцев,это будет не выгодно ему,так как 800тыс руб у него уходят на растраты. Т.Е он выберет продажу картофеля по пять руб за кг.
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