Когда не нашла новый наряд кукле показался что она из расхода 70 сантиметра красны??

Математика
Когда не нашла новый наряд кукле показался что она из расхода 70 сантиметра красны??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+20=90(см) 1дм=10см 90(см)=9(дм) ответ:9
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