Когда не нашла новый наряд кукле показался что она из расхода 70 сантиметра красны??
Математика
Когда не нашла новый наряд кукле показался что она из расхода 70 сантиметра красны??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70+20=90(см) 1дм=10см 90(см)=9(дм) ответ:9
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