Мне нужны маленькие уравнения вот например х+5=-10 10 уравнений 5 решённых 5 не решёных срочно

Гость: Гость:

Если я правильно понял то так. 1-не решенные уравнения. 1)x+4=0 2)x-10=5 3)x+9=3 4)2x-5=7 5)x=10 2)Решенные 1)x+5=12 x=12-5 x=7 2)x-15=27 x=27+15 x=42 3)38-y=9 y=38-9 y=29 4)4*a=12 a=12:4 a=3 5)b:8=4 b=4*8 b=32