Краткий пересказ ,,дубровского" с 14 главы

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Маша получает от учителя записку с просьбой о встрече. Он открывает свое истинное лицо и говорит, что больше не держит зла на барина, так как влюблен в нее. Спицын уверяет исправника, что француз и Дубровский – один человек. Учителя ищут, но в имении уже не находят. В начале лета в соседнее имение приезжает князь Верейский. Ему уже 50 лет, но он все же просит Машиной руки. Отец велит ей соглашаться. В это же время она снова получает записку от Владимира с просьбой о встрече. Дубровский знает о предстоящей женитьбе и предлагает девушке помощь. Она говорит, что сама разберется. Тогда он дарит ей кольцо и просит положить его в дупло дуба, если ей все же понадобится помощь. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/113400/kratkiy-pereskaz-dubrovskogo-a-s-pushkina