Объясните,почему ветреный пишется с одной буквой н,а безветренный и выветренный -?? двумя буквами н
Русский язык
Объясните,почему ветреный пишется с одной буквой н,а безветренный и выветренный -?? двумя буквами н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что слова "безветренный" и "выветренный" являются исключениями, так как у них есть приставки, а именно "без" и "вы".
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