Фермер по плану должен засадить 280 га картофеля на план выполнили На 115% сколько ге??таров картофеля посадил в Фермер

Математика

Фермер по плану должен засадить 280 га картофеля на план выполнили На 115% сколько ге??таров картофеля посадил в Фермер

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