Фермер по плану должен засадить 280 га картофеля на план выполнили На 115% сколько ге??таров картофеля посадил в Фермер
Математика
Фермер по плану должен засадить 280 га картофеля на план выполнили На 115% сколько ге??таров картофеля посадил в Фермер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)280/100=2.8(га)-картофеля составляет 1% 2)2,8*115=322(га)-картофеля посадил фермер Ответ:322
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