Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, сем картофеля россыпью. Сколько кг картофеля привёз фермер? Можете пожалуйста сделать выражением и с краткой записью.

Математика

Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, сем картофеля россыпью. Сколько кг картофеля привёз фермер? Можете пожалуйста сделать выражением и с краткой записью.

Автор: Гость