Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, сем картофеля россыпью. Сколько кг картофеля привёз фермер? Можете пожалуйста сделать выражением и с краткой записью.
Математика
Фермер привёз на рынок 268 сеток с картофелем по 3 кг в каждой сетке. Это в 4 раза меньше, сем картофеля россыпью. Сколько кг картофеля привёз фермер? Можете пожалуйста сделать выражением и с краткой записью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(268×3)×4= 804 ×4 = 3216 (кг)
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