Имена существительные найти.От скуки бери дело в руки.тут одно или 2 сущ.дело и рук??.вот руки под вопросом у меня

Русский язык
Имена существительные найти.От скуки бери дело в руки.тут одно или 2 сущ.дело и рук??.вот руки под вопросом у меня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут существительное ДЕЛО, а сказуемое БЕРИ.А вот В РУКИ это либо обстоятельство либо определение точно не помню(давно прошли эту тему)  УДАЧИ!)
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