Здравствуйте! Помогите пожалуйста с русским,7класс. В предложении "надо и дальше д??лать завещ...ое дедами и отцами" найти грамматическую основу,причастный оборот(если он есть) и объяснить написание слова завещ...ое. Заранее ...

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Здравствуйте! Помогите пожалуйста с русским,7класс. В предложении "надо и дальше д??лать завещ...ое дедами и отцами" найти грамматическую основу,причастный оборот(если он есть) и объяснить написание слова завещ...ое. Заранее спасибо

Автор: Гость