Мелкий дождь, накрапывающий ещё с обеда, начал усиливаться. Раскаты грома, доносившиеся со стороны леса, говорили о начинающейся грозе. Туча, стоявшая над деревней, стала чёрной. Дорожная пыль, поднятая ветром, начала забивать...

Русский язык

Мелкий дождь, накрапывающий ещё с обеда, начал усиливаться. Раскаты грома, доносившиеся со стороны леса, говорили о начинающейся грозе. Туча, стоявшая над деревней, стала чёрной. Дорожная пыль, поднятая ветром, начала забивать глаза и рот. Играть на улице стало невозможно, и ребята, расстроенные, разбежались по домам. Только Оська успел влететь на террасу, как сильный дождь со всей своей мощью застучал по незакрытым ещё окнам. Огромные корабельные сосны закачались в разные стороны. Оська всегда боялся раскачивающихся сосен, боялся, что они упадут. От страха он залез под кровать. Там было не так страшно. Молния, сверкавшая каждую минуту, освещала тёмную от туч комнату. Вскоре глаза мальчика стали слипаться, и он уснул. Дождь лил, как из ведра. Проснулся Оська, разбуженный маминым голосом. Она кричала соседке: "Мой не у вас?" " Какое счастье, что мама пришла,-подумал Оська,-можно вылезать из-под кровати." 1.Графически обозначьте в тексте все причастия. ПОМОГИТЕ ПРОЩУ!!!

Автор: Гость