Пожалуйста помогите с 151-155
Алгебра
Пожалуйста помогите с 151-155
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
151. 2x+14+3x-3=-18 5x=-8-14+3 5x=-22+3 5x=-19 x=-3,8 152. 7x-14+3x+24-1=0 7x+3x=14-24+1 10x=-9 x=-0,9 153. 13-2x-10+3x-6=0 -2x+3x=-13+10+6 x=3 154. 14x-7-10x-35=-2 14x-10x=-2+7+35 4x=40 x=10 155. 5x-2x-26=2x-6 5x-2x-2x=-6+26 x=20
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