А)257-x+124=149 б)165 -(y+122)=37
Математика
А)257-x+124=149 б)165 -(y+122)=37
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 257-x+124=149 x=257+124-149 x=232 2) 165-y-122=37 y=165-122-37 y=6
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