Начерти ломаную длиной 1 дм 6 см из двух звеньев так чтоб длина одного звена была равна 1дм , 9см, 8см

Математика
Начерти ломаную длиной 1 дм 6 см из двух звеньев так чтоб длина одного звена была равна 1дм , 9см, 8см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10 см соответственно длинна ломаной должна быть 16 см. 
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