Начерти ломаную длиной 1 дм 6 см из двух звеньев так чтоб длина одного звена была равна 1дм , 9см, 8см

Математика

Начерти ломаную длиной 1 дм 6 см из двух звеньев так чтоб длина одного звена была равна 1дм , 9см, 8см

Автор: Гость