Ребята помогите! у меня проблемка, что то случилось с телефоном. Хотела обновить а??ос, нажала на обновление. Телефон выключился и теперь он не включается.... теперь только это уже 3 день. Может у кого такая ситуация была? помо...

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Ребята помогите! у меня проблемка, что то случилось с телефоном. Хотела обновить а??ос, нажала на обновление. Телефон выключился и теперь он не включается.... теперь только это уже 3 день. Может у кого такая ситуация была? помогите что делать?

Автор: Гость