Разбор слова по цифре 3 слова (дуб,крепкое, лось, животное, зверьки.

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Дуб – имя существительное. I Обозначает предмет: что? дуб. Н. ф. – дуб. II Морфологические признаки: постоянные – нарицательное, неодушевлённое, мужского рода, 2-го склонения; непостоянные – в единственном числе, именительном или винительном падеже (это можно определить только в предложении, которое Вы не записали). III (Что?) дуб (если падеж именительный, то это подлежащее или сказуемое; если винительный – дополнение, посмотрите предложение).