Раскройте скобки пожалуйста! y2-(3y-10)y=12!!!!!

Алгебра
Раскройте скобки пожалуйста! y2-(3y-10)y=12!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y^2-3y^2+10y=12 -2y^2+10y-12=0
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