Определи, что из перечисленного является текстом, а что — предложением. 1. Михаил подошёл к книжной полке и нашёл интересующую его книгу. 2. Туристы остановились на ночлег у подножия горы. 3. Наука - самое важное, самое пр...

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Определи, что из перечисленного является текстом, а что — предложением. 1. Михаил подошёл к книжной полке и нашёл интересующую его книгу. 2. Туристы остановились на ночлег у подножия горы. 3. Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя. (А. Чехов)

Автор: Гость