Определи, что из перечисленного является текстом, а что — предложением. 1. Михаил подошёл к книжной полке и нашёл интересующую его книгу. 2. Туристы остановились на ночлег у подножия горы. 3. Наука - самое важное, самое пр...

Русский язык
Определи, что из перечисленного является текстом, а что — предложением. 1. Михаил подошёл к книжной полке и нашёл интересующую его книгу. 2. Туристы остановились на ночлег у подножия горы. 3. Наука - самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя. (А. Чехов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- предложение, т.к. оно одно, само по себе, но имеет законченную мысль. 2-предложение , т.к. оно одно, само по себе, но имеет законченную мысль. 3- текст,
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