Пожалуйста помогите !упрожнение 5

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Пожалуйста помогите !упрожнение 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочитать? Буквы разуму верны И за это им даны  Высочайшие права Образовывать слова.?
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