Кр.Завтра 6 клас кто уже решал по делению дробей,скинь те приблизительные задания,??роходим книжку Мерзляк!!!
Математика
Кр.Завтра 6 клас кто уже решал по делению дробей,скинь те приблизительные задания,??роходим книжку Мерзляк!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короч тебе криндец лудчше повтори сложение дробей и таблицу умнажения
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