Водный раствор серной кислоты реагирует с каждым из веществ: 1) с железом и оксидом углерода(ll) 2) с цинком и оксидом натрия. 3) с алюминием и хлоридом натрия. 4) с медью и гидроксидом калия.

Химия
Водный раствор серной кислоты реагирует с каждым из веществ: 1) с железом и оксидом углерода(ll) 2) с цинком и оксидом натрия. 3) с алюминием и хлоридом натрия. 4) с медью и гидроксидом калия.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2So4 реагирует с Zn , Na2O Ответ:2)с Zn и Na2O
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