Прочетайте вставте пропущеные в словах буквы и подгодящие по смыслу придлоги для связи слов словосочетаниях
Русский язык
Прочетайте вставте пропущеные в словах буквы и подгодящие по смыслу придлоги для связи слов словосочетаниях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё правильно, только "на тракторе", а не в тракторе, принесли ИЗ магазина, прочитал, а не прочЕтал, посмотрел, а не посмАтрел, на улице, а не на улЕце
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