В магазине 120 кг. Яблок из них 15%. ск кг яблок в магазине?
Математика
В магазине 120 кг. Яблок из них 15%. ск кг яблок в магазине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 кг-100% х кг- 15% 120*15/100= 18 кг яблок
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