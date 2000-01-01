Сообщение походы египедских фараонов

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Надписи египетских фараонов Среднего Царства пестрят указаниями на многочисленные военные походы, организованные с целью завоевания Нубии и областей Южной Сирии. Особенно большое внимание фараоны Среднего Царства обращали на завоевание Нубии, этой богатой золотом страны. Аменемхет I (2000—1980 гг. до н. э.) совершил военный поход в Нубию, завоевав некоторые её области, о чём он с гордостью сообщает в своём «Поучении». Сенусерт I продолжал его завоевательную политику и несколько раз совершал военные исходы на юг, достигнув Вади-Хальфы, о чём свидетельствует памятная стэла, поставленная здесь военным командиром Ментухотепом. На этой стэле изображён царь перед богом Монту, «владыкой Фив», который в ту эпоху считался вдохновителем и покровителем завоевательной деятельности фиванских фараонов. С большой гордостью, несомненно, преувеличивая свои военные заслуги, царь говорит, обращаясь к богу: «Я поверг к твоим ногам, благой бог, все страны, которые находятся в Нубии».