Фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по 22 кг творог?? в каждую флягу. Сметаны они приготовили столько же, сколько творога, и разлили её в 8 одинаковых бидонов. Сколько килограммов сметаны в кажд...
Математика
Фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по 22 кг творог?? в каждую флягу. Сметаны они приготовили столько же, сколько творога, и разлили её в 8 одинаковых бидонов. Сколько килограммов сметаны в каждом бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22*4=88(кг)-всего творога 88:8=11(кг)-в одной фляге
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