Фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по 22 кг творог?? в каждую флягу. Сметаны они приготовили столько же, сколько творога, и разлили её в 8 одинаковых бидонов. Сколько килограммов сметаны в кажд...

Математика

Фермеры из деревни Уткино положили приготовленный творог в 4 фляги, по 22 кг творог?? в каждую флягу. Сметаны они приготовили столько же, сколько творога, и разлили её в 8 одинаковых бидонов. Сколько килограммов сметаны в каждом бидоне?

Автор: Гость