Характеристика Андрея Дубровского из романа "Дубровский" ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!!!!!!

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Характеристика Андрея Дубровского из романа "Дубровский" ОЧЕНЬ СРОЧНО !!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он смелый,добрый,справедливый и т.п. Чем могла тем помогла
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