Записать 5 предложений, в которых сказуемое выражено разными частями речи, выдели??е сказуемое.

Русский язык
Записать 5 предложений, в которых сказуемое выражено разными частями речи, выдели??е сказуемое.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Лошади (существительное) тяжело ступали (простое сказуемое) по глубокому снегу. И опять идут (простое сказуемое) двенадцать  (числительное)... Я (местоимение) был произведен (составное именное сказуемое) в офицеры. Простое глагольное сказуемое Ветер _колышет_ траву. Составное глагольное сказуемое Он _хочет поступить_ в институт.
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