Записать 5 предложений, в которых сказуемое выражено разными частями речи, выдели??е сказуемое.

Гость: Гость:

Ответ: Лошади (существительное) тяжело ступали (простое сказуемое) по глубокому снегу. И опять идут (простое сказуемое) двенадцать (числительное)... Я (местоимение) был произведен (составное именное сказуемое) в офицеры. Простое глагольное сказуемое Ветер _колышет_ траву. Составное глагольное сказуемое Он _хочет поступить_ в институт.