Записать 5 предложений, в которых сказуемое выражено разными частями речи, выдели??е сказуемое.
Русский язык
Записать 5 предложений, в которых сказуемое выражено разными частями речи, выдели??е сказуемое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Лошади (существительное) тяжело ступали (простое сказуемое) по глубокому снегу. И опять идут (простое сказуемое) двенадцать (числительное)... Я (местоимение) был произведен (составное именное сказуемое) в офицеры. Простое глагольное сказуемое Ветер _колышет_ траву. Составное глагольное сказуемое Он _хочет поступить_ в институт.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание