Срочно! Найдите координаты вершины параболы у=2х²+12х+5
Алгебра
Срочно! Найдите координаты вершины параболы у=2х²+12х+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применяем формулу нахождения координаты x вершины параболы: 1 . x = -b/2a , 2 .x = -12/2*2 = -3 Тогда 3. y = 2(-3*-3) + 12 *(-3) + 5 = 18 - 36 + 5 = -13 Ответ: Координаты вершины параболы (-3;-13)
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