Стоянки полиолита на територи казахстана

Гость: Гость:

Первые стоянки – юг К (горы Каратау, р. Арыстанды), там орудия из гальки. Были охотниками и собирателями. Универсальные рубящие орудия труда. Рубило – ведущее орудие. Топоры, остроконечники, ручные рубила, ножи, отщепы (каменные пластины). Чоппер – первое грубое рубящее орудие труда. Чопплинг – орудие с двумя заточенными сторонами. Техника оббивки. Обработка камня - галечная культура. Знаком с огнем. Ретушь – острые края камня правятся рядом мелких ударов