Какой из двух звуков (у) или (а) слышиться в слове: удочка, ананас, автобус, улица, ар??уз , улитка, аквариум, утка!

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Какой из двух звуков (у) или (а) слышиться в слове: удочка, ананас, автобус, улица, ар??уз , улитка, аквариум, утка!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У,а,а,а,у,а,у,а,у. вот так если я правильнопонел!
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