Какой из двух звуков (у) или (а) слышиться в слове: удочка, ананас, автобус, улица, ар??уз , улитка, аквариум, утка!

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Какой из двух звуков (у) или (а) слышиться в слове: удочка, ананас, автобус, улица, ар??уз , улитка, аквариум, утка!

Автор: Гость